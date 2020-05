O Presidente da República, o primeiro-ministro, vários representantes de partidos e dos parceiros sociais reuniram-se, esta quinta-feira, no Infarmed, em Lisboa, com especialistas, para fazer uma avaliação da situação epidemiológica da covid-19 no país, antes de o Governo tomar decisões sobre a segunda fase do desconfinamento. Após o encontro, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que o início do "desconfinamento foi muito contido" e, por isso não houve “grandes alterações” na situação epidemiológica de Portugal.

"Esta sessão foi mais completa do que as anteriores porque permitiu ver a evolução de vários países que já desconfinaram, mas também porque se debruçou sobre outros temas muito variados: internamentos, cuidados intesivos, creches”, começou por dizer Marcelo, que revelou depois que o valor médio do R - número de pessoas que são infetados, em média, por um doente - em todo o país é de 0,98, sendo mais elevado em Lisboa do que no Centro e mais elevado no Centro do que na zona Norte.

"Os portugueses foram muito sensíveis em relação àquilo que lhes foi pedido (...) e a maioria continuou a ser muito contida. O que quer dizer que não temos muitos dados que nos permitam retirar conclusões firmes", disse o Presidente da República, lembrando depois que não passaram ainda 15 dias desde o início do desconfinamento, "o que significa 6 dias de incubação e 8 dias de comunicação de reporte às autoridades".

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou ainda a tendência decrescente nos casos de internamento e de internamento em cuidados intensivos, mas também de letalidade.

Para o Presidente da República, Portugal tem agora “dois momentos significativos pela frente", primeiro o dia 18 de maio e depois o 1 de junho, com as reaberturas graduais das várias atividades.

Desta forma, na primeira semana de junho haverá uma avaliação e uma segunda irá ocorrer mais tarde no mesmo mês.

"Os passos dados estão a ser dados a um ritmo e intensidade que corresponde ao diálogo entre autoridades sanitárias e portugueses", garantiu, acrescentando que as próximas avaliações dos momentos de desconfinamento permitirão ter "uma visão mais completa" do que está agora a ser feito gradualmente e frisando que todos os cenários têm de ser avaliados na realidade.

"Luz ao fundo do túnel é falar numa realidade que portugueses têm vindo a conquistar", destacou. "Até agora encontramos comportamento linear nos portugueses", rematou.