A chuva roubou os pássaros...

Cantam, afinados, árias inteiras como Rodolfo e Mimi em La Bohème. Mas hoje não os ouço.

A chuva não para de cair e roubou-me os pássaros. É grave. O roubo de pássaros é um crime. Os pardais ainda pousam, volta e meia, na varanda, mas partem logo de seguida para a proteção de um beiral onde se aglomeram as andorinhas. Nem gaivotas vieram hoje mergulhar no rio, como nós mergulhávamos nas águas do Alfusqueiro no tempo em que todos os setembros eram infinitos.

A vizinha do café em frente tem dois canários fechados em gaiolas à porta do estabelecimento. O da esquerda é amarelo, como bom canário que é. O da direita é albino, ou algo que o valha, de tão branco. Cantam, afinados, árias inteiras como Rodolfo e Mimi em La Bohème. Mas hoje não os ouço.

Ouço as nuvens pesadas no céu escuro. Vão deslizando umas atrás das outras, como tanques de guerra trovejando à sua passagem. Caminham sobre lagartas e toda a gente sabe que as lagartas tanto se dão bem nos tanques de água como nos tanques de guerra. Estes são tanques de guerra cheios de água que disparam a eito sobre os pássaros neste repentino inverno militar.

