Humildade e confiança

Os líderes que foram humildes conseguiram melhores resultados e mobilizaram as populações para comportamentos de proteção e de solidariedade.

Há evidências várias de que o impacto sanitário, económico e social da covid-19 provocou mudanças expressivas no ambiente, na qualidade do ar, na limpeza dos rios, na preservação da biodiversidade. São mudanças naturais no quadro da dinâmica dos equilíbrios ecológicos que não podem deixar de ser constatadas, mas não devem ser qualificadas sem ter em conta o dano brutal provocado à humanidade e às sociedades em que se organiza.

Existe vasta literatura e uma plêiade de estudos mais ou menos robustos sobre os impactos setoriais da pandemia, sempre limitados pela incerteza ainda vigente, e algumas sínteses que pretendem projetar o mundo novo que virá a emergir da catástrofe, ou o novo normal, para usar uma expressão que se consagrou no vocabulário pandémico.

Reduzindo o alcance da lente da análise, para além do que vierem a ser as sequelas diretas dos infetados que conseguirem curar-se, há também uma enorme profusão de opiniões, ensaios e estudos dedicados à transformação individual que a vivência desta experiência provocará em todos os que estiverem direta ou indiretamente envolvidos nela.

Olhando para os grandes líderes mundiais e para as suas atitudes e decisões perante a ameaça, há uma conclusão que surge cristalina. Os que foram arrogantes falharam e prejudicaram gravemente os seus povos e a humanidade em geral. Os que foram humildes conseguiram melhores resultados e, na generalidade, mobilizaram as populações para comportamentos de proteção e de solidariedade que, no meio das dificuldades, reforçaram laços, atiçaram o orgulho de pertença e favoreceram o controlo do risco. Se olharmos para os registos de popularidade dos vários líderes, um pouco por todo o mundo, verificamos essa forte correlação entre humildade na liderança, sucesso nos resultados e orgulho nos povos que dirigem.

Portugal é um bom exemplo do que antes escrevi em termos mais gerais. As nossas instituições foram determinadas, mas humildes na forma como comunicaram. O nosso povo foi humilde e consciente na maneira como cumpriu missões de confinamento ou de trabalho de sustentação na linha da frente. É com serenidade, humildade e confiança que estamos agora, pouco a pouco, a regressar à rua.

Numa recente teleconferência com jovens empreendedores, feita para assinalar o Dia da Europa, um dos meus jovens parceiros de diálogo contou que se tinha apercebido, nos contactos feitos para o evento, que havia em Portugal, ainda que sem euforias ou manifestações desadequadas do tempo triste e de grande constrangimento em que vivemos, um sentimento de orgulho só comparável com o que tinha acontecido quando ganhámos, em Paris, o Campeonato da Europa de Futebol de 2016.

É um orgulho diferente. Contido, em teste permanente, sofrido, humilde, mas confiante. É com esse orgulho e confiança que vamos ter de continuar a enfrentar o risco e a preparar a recuperação difícil que se seguirá ao momento de travagem a que fomos forçados. A nossa história atesta que não somos fáceis de abater, por mais perigoso, volátil e agressivo que o inimigo se apresente a terreiro. Venceremos.

Eurodeputado