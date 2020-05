natureza na ilha mantém-se sublime e parece não haver vírus que lhe toque. Deseja-se que o verão chegue em pleno e depressa, que parem de uma vez por todas estas chuvas frequentes que ensopam a terra e impregnam o corpo, quer-se que o mundo se recomponha, que voltem aviões e, com eles, os familiares e amigos retidos lá fora. O Pico está fechado ao exterior desde meados de março, mas também fechou por dentro: fecharam municipalidades, escolas, comércio e até igrejas.

Aparentemente fechados, os cafés das freguesias mantêm a nesga da porta aberta. Por lá passam meias-de-leite, cafés e muito brandy, servidos em copos de plástico, diretos à alma dos lavradores. Nesta altura do ano movimentam as vacas para terrenos mais altos, semeiam milho, batata-doce e outras culturas que não decifro porque sou “menino da cidade”. A pesca tem sido escassa em variedade: lula, peixe-porco, veja e pouco mais. Talvez isso se deva às marés, ultimamente alterosas e tão inconstantes como este vulcão: ora nublado, carregado, lacónico, ora límpido, franco, verdadeiro.

No início da pandemia ocorreram na ilha meia dúzia de episódios. Gente com sintomas de tosse e febre, todos vindos de fora. Foram de imediato circunscritos e, até hoje, a peste tem dado tréguas, sem novos casos a reportar. Tem sido, aliás, de forma descontraída que a maior parte da população tem vivido, discreta e recatada como de costume.

Todas as tardes, o diretor regional da Saúde reporta na TV os acontecimentos relacionados com a covid-19 na região. É esclarecedor e transmite tranquilidade à população num tom que faz dormir até o mais desperto. E foi assim até à semana passada, quando saiu a lei nacional que impôs o uso da máscara nos espaços fechados. Depois disso, o ambiente mudou e tornou-se mais pesado. Agora vamos ao “híper” das Lajes, às mercearias ou ao “Compre Bem” da Madalena de máscara: parecemos o Batman às compras!

Circunscritos pela fronteira ditada pela própria ilha, sem gente infetada ou casos suspeitos, não se entende a razão de tal obrigatoriedade. Há sempre os que gostam da incorporação destes hábitos vindos da “metrópole”, talvez se sintam mais cosmopolitas? Nos meios pequenos, é fácil decifrar os que se metem em bicos dos pés.

A ilha do Pico tem sido, ao longo dos anos, a minha base, o meu porto de abrigo, mas desta vez fiquei mesmo aqui retido, com a sensação de estar no tombadilho de um navio deserto. Estou, desde fevereiro, longe dos meus queridos do Continente, e no arquipélago estou impedido de chegar ao meu destino, que é a obra, atualmente em construção, na ilha em frente de São Jorge – Museu Francisco de Lacerda. Valha-nos a net, que aqui é muito rápida; por ela fazem-me chegar muitas fotografias da evolução da construção, mas fotografias não chega – a fotografia de arquitetura não tem vida nem cheiro e, pior que tudo, não tem o vazio, principal matéria do nosso trabalho.

No lado sul do Pico, na freguesia onde moro, aconteceu algo de insólito: três jovens artistas em residência na ilha ficaram aqui presos. Um casal do Porto e a Austeja, delicada fotógrafa de um país báltico. Estão contentíssimos com tanto confinamento. Que melhor lugar para o recolhimento da arte? Ontem, ela fotografou as minhas mãos. Hoje, as minhas mãos estão atarefadas e dedicam-se aos desenhos: trabalho no projeto de uma casa em forma de mergulho para o Afonso do lado de lá da ilha, e ainda desenho a casa e a quinta da Ana, que reside no lado de cá.

No princípio, na mercearia da Fátima usava-se luva só na mão esquerda, reservando-se a direita para os trocos e para o gel desinfetante. Agora, não: cumprem-se as normas de forma exemplar. A televisão está suspensa numa parede mestra, ladeada por imagens de baleias e lulas gigantes. A apresentadora do programa da manhã fala sobre a peste num registo assustador, deixando os clientes da Fátima perturbados; são pessoas frágeis, maioritariamente idosas, hoje já conformadas com o cancelamento das Festas do Espírito Santo e tão céticas quanto ao futuro próximo como os habitantes das cidades grandes.

Na sua mercearia, a Fátima oferece-me ovos caseiros por serem da sua produção: “Só pagas os outros que vêm de fora. Nos meus, não contes com o vírus no cu da galinha!”

Arquiteto