A reabertura das escolas está a ser acompanhada do receio com a doença de Kawasaki, cujo diagnóstico, nas últimas semanas, foi mais frequente em crianças infetadas com covid-19. Depois da Europa, os EUA registam já dezenas de casos de crianças com quadros de inflamação aguda dos vasos sanguíneos associada à infeção com o novo coronavírus. Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Pediatria da Ordem dos Médicos, disse ao i que a situação está a ser seguida pelos médicos, mas não deve aumentar os receios por parte das famílias. Portugal registou até ao momento um único caso, que tem evoluído favoravelmente. “Não é uma doença nova. É uma doença diagnosticada e com terapêutica definida, embora com complicações sérias em alguns casos. É importante para os médicos conhecerem este risco e alargar o diagnóstico mas, na população em geral, não se deve criar o pânico, pois não estamos perante uma doença incurável que mate invariavelmente e não é uma doença frequente. No meio de uma crise tão grave como a que estamos a viver, não é necessário criar um fator de pânico adicional”, defende o pediatra. Se a recomendação em relação à covid-19 é que crianças e funcionários com sintomas respiratórios não devem ir à escola, não foram definidos grupos de risco de crianças que não devam frequentar as escolas. O guião da Segurança Social refere, no entanto, a ponderação quer da saúde das amas quer das crianças, referindo, por exemplo, situações em que o sistema imunológico esteja comprometido ou patologia grave do foro respiratório. Jorge Amil Dias aconselha os pais de crianças com doenças crónicas a procurarem aconselhamento médico. Em algumas doenças do foro inflamatório, a medicação habitual parece estar até a ter um efeito protetor na covid-19, diz o médico, considerando, no entanto, que crianças que estejam a fazer, por algum motivo, medicação com corticoides em doses elevadas, que compromete o sistema imunitário, devem ficar mais resguardadas.