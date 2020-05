Racismo: Um pau de dois bicos

Sempre que falamos em raça ou etnia, levanta-se o receio de que possamos acordar os fantasmas do passado

O assunto é altamente sensível. Sempre que falamos em raça ou etnia, levanta-se o receio de que possamos acordar os fantasmas do passado – os fantasmas da eugenia, segundo cujas teorias há raças superiores e raças inferiores, e, em particular, os fantasmas do extermínio planeado, sistemático, seletivo e selvático de certos grupos (judeus, ciganos, homossexuais, deficientes…) perpetrado pelo nazismo. A ciência de hoje defende, aliás, que as raças não existem... Seja como for, o mais avisado é evitar toda e qualquer referência desse tipo para não arranjar problemas. André Ventura levantou a questão de os cidadãos de etnia cigana não respeitarem as regras do confinamento e caiu o Carmo e a Trindade. Chamaram-lhe de nazi para baixo. Não vou defender Ventura, quer por desconhecer as suas intenções – não sei se a sua preocupação maior é com a saúde pública ou com o seu próprio protagonismo –, quer por ter as maiores dúvidas em relação à sua proposta.

