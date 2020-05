O primeiro-ministro, António Costa, está reunido com o ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, no final de um dia marcado por um longo debate sobre a transferência de 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução, com o objetivo de injetar capital no Novo Banco.

O encontro surge numa altura em que Rui Rio, líder do PSD, já pediu a demissão do ministro e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que António Costa "esteve bem" ao defender , no Parlamento, que qualquer transferência de dinheiro dependeria do resultado de uma auditoria da Deloitte ao Novo Banco. Afinal, a transferência foi feita no passado dia 6, o primeiro-ministro acabou por pedir desculpas ao Bloco de Esquerda por ter dado uma informação incorreta no Parlamento. Afinal não sabia da transferência. Já Centeno disse que não fez nada à revelia do conselho de ministros, leia-se, de António Costa.

(em atualização)