O Governo búlgaro declarou esta quarta-feira a emergência epidémica até dia 14 de junho, permitindo o ministro da saúde estender as restrições com o fim de conter o surto do coronavírus.

A medida substitui o estado de emergência introduzido a meados de março, sob a qual o país dos Balcães impos proibições de viagens, de socialização no espaço público, restaurantes e bares.

A Bulgária tem relaxado as suas medidas de confinamento, mas as pessoas são obrigadas a usar máscara quando utilizam os transportes públicos e o Executivo apela para que se evite o contato, de forma a não ocorrer uma segunda vaga de infeções por coronavírus.