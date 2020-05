Dez mil funcionários de creches já realizaram testes de despiste à covid-19 até esta quarta-feira, de acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. "A opção foi realizar testes aos trabalhadores que retomam o trabalho já no dia 18 de maio e, desde há uma semana, já foram realizados cerca de 10 mil testes em todo o país”, disse a ministra Ana Mendes Godinho, durante uma visita ao Centro Infantil Quinta dos Pardais, em Albufeira, no distrito de Faro.

Ana Mendes Godinho afirma que não tem conhecimento sobre o resultados dos testes efetuados aos funcionários das creches e afirma que a prioridade do Governo é garantir " a segurança e cautela" na reabertura das creches e por isso todos os casos positivos que existam vão ser isolados.

Questionada sobre as recomendações e orientações anunciadas pela Direção-Geral da Saúde para o funcionamento daqueles espaços para crianças, que despoletou várias reações negativas, a ministra sublinhou que são “orientações para que a reabertura se faça de forma segura e tranquila, com uma grande mobilização de todos os intervenientes”.

Depois de a Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) ter feito um levantamento junto de cerca de 90 creches e afirmado que a grande maioria das crianças não vai regressar às instituições na próxima segunda-feira, dia 18 de maio - por exemplo, uma das creches inquiridas, que tem inscritas mais de 50 crianças, só irá ter quatro crianças na instituição a partir de segunda-feira - Ana Mendes Godinho reforçou também a ideia que o regresso aos estabelecimentos será feita de forma faseada.

A ministra salienta que os trabalhadores das creches que têm filhos e que optem por ficar em casa ou por impedimento legal, vão dispor de apoios do Governo. "Há essa medida para os funcionários das creches, e naturalmente será também cada creche a fazer a gestão dos funcionários em função das necessidades que vão ter, nomeadamente o número de alunos que vão ter. Portanto, isto será feito de uma forma faseada e certamente a gestão dos trabalhadores será feita em função de cada creche e do número de crianças que vão retomando. Esse é modelo que deve ser adaptado em função de cada caso concreto e do número de crianças”, frisou.