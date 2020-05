Alemanha. Merkel diz ter provas de tentativas “ultrajantes” de espionagem russa

“Posso honestamente dizer que me dói. Todos os dias tento construir uma melhor relação com a Rússia e, por outro lado, existem tantas provas concretas de que as forças russas o estão a fazer”, alegou a chefe do Governo alemão no Parlamento.