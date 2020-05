Infelizmente a Tour 2020 dos @slipknot não irá acontecer. A banda espera regressar aos palcos e estar com os seus fãs quando a segurança de todos estiver garantida. Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo, poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 18 de maio, no respectivo local ou website de compra. | 📸 @slipknot

A post shared by Everything is New (@everythingisnewpt) on May 13, 2020 at 9:19am PDT