O líder do PSD acaba de escrever no Twitter que o ministro de Estado e das finanças, Mário Centeno, “não tem condições para continuar" no Governo. De realçar que o PSD tem tido, por princípio, não pedir a saída de ministros de um executivo.

No texto, Rui Rio considera que “ mal vai um primeiro-ministro que mantém um ministro que não lhe foi leal, que tem a crítica pública do Presidente da República, que a bancada do PS não defendeu e que diz ser irresponsável fazer o que o primeiro-ministro anunciou”.