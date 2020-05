A princesa Maria Galitzine, bisneta de Carlos I, o último imperador da Áustria, e de Zita de Bourbon-Parma, morreu aos 32 anos, em Houston, Texas, onde vivia com o marido Rishi Roop Singh, com quem se casou em 2017, e com quem teve um filho, Máxim, agora com pouco mais de dois anos.

Segundo aponta a imprensa internacional, a causa da morte súbita foi um aneurisma torácico fulminante. Contudo, há um dado relevante que está a ser abordado, uma vez que esta é a terceira morte relacionada à família Bourbon-Parma desde o início da crise do novo coronavírus.

Maria Teresa e Diana de Borbón-Parma, sobrinhas da imperatriz Zita, bisavó de Galitzine, morreram de covid-19 nas últimas semanas.