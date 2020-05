O lucro da Caixa Geral de Depósitos caiu 31,6% para 86,2 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. O banco público refere que o resultado inclui reforço da imparidade de crédito e provisão para garantias bancárias no montante de 60 milhões de euros em antecipação dos efeitos expectáveis da crise económica”.

Notícia em atualização