Uma idosa de 96 anos é uma das 3.000 pessoas que venceram a covid-19 em Portugal.

A "D.Lurdes", como é apelidada pelo Serviço Nacional de Saúde, estava internada no Hospital Pedro Hispano, no Porto, há três semanas e regressou a casa esta quarta-feira.

"Mais um caso de sucesso na recuperação da COVID-19. Dona Lurdes, de 96 anos, após 3 semanas de internamento no Hospital Pedro Hispano, regressa a casa curada. São momentos destes que orgulham o trabalho dos profissionais de saúde", pode ler-se na publicação no Twitter do SNS.

Recorde-se que no final do mês de abril, o SNS tinha partilhado a história do Sr. Armando, que tinha vencido o novo coronavírus, aos 100 anos, depois de mais de 20 dias internado.