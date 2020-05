O Jornal desportivo Marca avançou, esta quarta-feira, que a FIFA vai cancelar o galardão "The Best" relativo à época de 2019/2020. Em causa estão as condições desfavoráveis provocadas pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou à suspensão do futebol europeu e ao adiamento do Euro2020, que estava previsto arrancar daqui a menos de um mês (a 12 de junho).

Na última edição o vencedor do prémio foi Lionel Messi (FC Barcelona), após bater Cristiano Ronaldo (Juventus) e Van Djik (Liverpool).

Recorde-se que o argentino foi eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, deixando o internacional português para trás, agora o segundo mais titulado, com cinco distinções.