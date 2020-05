Portugal já está a analisar a imunidade à covid-19 da população portuguesa. A informação foi adiantada na conferência de imprensa das autoridades de saúde desta quarta-feira.

"O primeiro estudo transversal do Instituto Nacional de Saúde já está no terreno e visa monitorizar a evolução da imunidade na população portuguesa", revelou o secretário de Estado da Saúde, António Sales, acrescentando que já foram contactados os 17 hospitais da rede nacional e todos postos de análises para colheitas de sangue. Os questionários para recolha de dados serão entregues até ao início da próxima semana.

Conhecidas as orientações para a reabertura das creches, no próximo dia 18 de maio, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que acredita que "não vai ser difícil para as creches cumprirem as indicações" e relembrou que estas medidas foram feitas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em conjunto com o Ministério do Trabalho, bem como outros parceiros. A responsável frisa que estas medidas tentam conciliar "o melhor de dois mundos", ou seja, "permitir atividades lúdicas, mas com regras".

"São um conjunto de boas práticas. Tentámos conciliar o melhor de dois mundos. Por um lado, permitir atividades lúdicas e de manutenção de afetos, mas com regras. Depois, há outros momentos, como o sono, em que criámos algumas regras. Sabendo que haveria dificuldade das creches com o espaço, decidimos que os meninos deveriam ser deitados em posições diferentes e alternadas entre pés e cabeça – um para um lado, outro para o outro –, de forma a minimizar o risco de transmissão de gotículas do vírus", disse.

"Estas regras vão minimizar o risco sem cortar o desenvolvimento normal das crianças", acrescentou.

Quanto aos testes nestes estabelecimentos, a responsável da DGS adianta que "os rastreios nas creches estão ainda a decorrer".

Ainda dentro de matéria de orientações, Graça Freitas disse que o manual para a época balnear não está pronto e explicou que muitas instituições estão a dar o seu parecer técnico, que será baseado na avaliação do risco dessa atividade balnear e na proposta de soluções.

"Pela parte da saúde esse trabalho ainda não está terminado", reiterou.

Mas se não há novidades sobre a época balnear, o mesmo não se pode dizer quanto aos funerais. A diretora-geral da Saúde revelou que vão ser publicadas novas orientações e diretrizes post mortem (depois da morte). Estas orientações, que estão “em fase final”, pretendem "garantir a dignidade e o luto na hora da morte", conciliando "o risco de transmissão".

Graça Freitas lembra que as entidades gestoras dos crematórios e dos cemitérios é que tomam decisões sobre o número máximo de pessoas, relembrando sempre que a presença da família é prioritária nestes casos.

Na mesma conferência de imprensa, António Sales foi questionado sobre os doentes oncológicos e revelou que entre o dia 1 de janeiro de 2020 e o dia 30 de abril de 2020 foram operados menos 2500 doentes oncológicos, comparativamente com o mesmo período de 2019. A radioterapia reduziu também cerca de 10%.

"Mas a redução foi, essencialmente, em cirurgia de prioridade normal. Em relação à cirurgia muito prioritária até houve um aumento de 7%", explicou Sales.

O governante aproveitou para deixar um apelo a estes doentes, lembrando que "não há que ter medo" e que os circuitos covid e não covid estão bem separados. "Apelo para que se realizem as cirurgias que estão agendadas, porque existe segurança para que elas sejam feitas", pediu.

Fazendo um balanço geral, o secretário de Estado adiantou ainda que desde 1 de março foram realizados mais de 566 mil testes de diagnóstico à covid-19 em Portugal. De 1 a 12 de maio a média foi de mais de 12.600 testes por dia. "Estamos entre os países que mais testes fazem à covid-19", disse Sales, referindo-se a dados da OCDE.

Questionado sobre o risco de contágio entre pescadores, o governante admitiu que está a ser articulado entre o Ministério do Mar, autoridades locais e também entre o Ministério da Saúde, a possibilidade de testar pescadores, reconhecendo que em algumas embarcações se encontram grandes aglomerados de pessoas e é preciso garantir segurança no setor.

Por fim, e depois de agradecer o trabalho dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que agora passam a fazer parte dos dados sobre profissionais de saúde infetados, Sales revelou que há cerca de 3.183 profissionais de saúde infetados: 477 médicos, 838 médicos, 774 assistentes operacionais, 152 assistentes técnicos e 107 técnicos de diagnóstico e terapêutica. 658 profissionais de saúde já estão recuperados.