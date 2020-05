É macio, é ótimo para barrar, tem um sabor limpo e ligeiramente ácido e, por isso, pode ser encontrado desde aperitivos a molhos, sobremesas e muito mais. Não só é incrivelmente versátil como também é fácil de preparar. Também está na lista de alimentos probióticos que podem beneficiar a saúde intestinal e muito mais.

E como adoro pratos cheios de saúde, também quero todo o sabor e consciência na escolha dos alimentos, e se conseguir utilizar ingredientes locais, melhor ainda. Tenho-me regalado com as roseiras espalhadas pela vila e pelos jardins, e quando recebi uma mão-cheia de rosas, sabia que queria mais do que um arranjo.

A água de rosas é um ingrediente-chave em países do Médio Oriente, onde dá um toque distinto a várias sobremesas. É reconhecida por intensificar o sabor do mel, atribuindo um toque floral, e as pétalas realçam o sabor de vários pratos.

Por isso, use sem medo. Lembre-se que as rosas são flores comestíveis. Desde os tempos antigos que eram apreciadas.

Selecione rosas frescas sem pesticidas. De preferência, as rosas devem ser do seu jardim ou de um mercado orgânico. Rosas de cores claras são mais doces e leves.

Labaneh com Morangos da horta e Pétalas de Rosas frescas

Ingredientes

500 g de iogurte natural

1-2 colher de sal (usei sal rosa, mas pode usar flor de sal)

Morangos frescos de agricultura ecológica

Mel a gosto

Pimenta-rosa a gosto

Pétalas de rosas

Amêndoas sem pele tostadas e laminadas

Utensílios

1 pano de algodão ou um pano de musselina se tiver; 1 coador de malha

Método

Migue o sal. Junte-o ao iogurte e mexa bem. O iogurte ficará salgado, mas enquanto coa perde parte desse sal.

Pegue numa vasilha funda, coloque sobre ela o coador e sobre este um pano de musselina ou de cozinha. Verta o iogurte sobre o pano e feche e amarre. Eu pendurei, mas pode deixar a correr diretamente na vasilha. Certifique-se é de que não toque no líquido que escorre.

Deixei a coar por 36 h, mas a partir das 7 h já tem uma boa consistência. Lembre-se de que quanto mais coar, mais denso fica.

Sirva num pote e disponha os restantes ingredientes ou crie a sua própria versão.

Nota:

Lave com cuidado em água fria. Use as pétalas imediatamente ou guarde, refrigeradas num saco de plástico. Use em poucos dias para obter o melhor sabor e frescura.