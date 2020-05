Wendel - Craque na condução

Wendel faz uma eficaz ligação do jogo - com qualidade, rapidez e uma boa dose de criatividade.

Wendel é um dos ativos que o Sporting tem com melhor valorização no mercado. Compreende-se. Mesmo que a avaliação dos especialistas (8M€) esteja muito abaixo do valor da cláusula (60 M€), a verdade é que o médio brasileiro está numa fase de afirmação plena, começando agora a confirmar algumas das credenciais que ditaram o forte investimento feito na sua contratação (cerca de 7,5 M€). Wendel é um valor seguro e o seu crescimento exponencial tem sido uma realidade.

Craque na condução da bola, o jovem médio brasileiro revela, aos 22 anos, um excelente entendimento do jogo e conjuga como poucos o potencial defensivo com uma veia criativa capaz de causar problemas a qualquer adversário. Faltar-lhe-á, ainda, uma boa dose de maturidade, é certo, mas o internacional canarinho de sub-23 revela lucidez nas acções, um extraordinário controlo de bola e muita acertividade no passe. Com um parceiro que lhe dê segurança e a liberdade suficiente para ser ele o estratega da equipa, Wendel faz uma eficaz ligação do jogo - com qualidade, rapidez e uma boa dose de criatividade.

A chegada de Rúben Amorim a Alvalade é mais um dado que pode beneficiar e potenciar o talento e as qualidades de Wendel. O estilo de jogo que o atual treinador dos leões preconiza beneficia um jogador com o seu perfil, dado que o sistema preferencial de Amorim permitirá que Wendel assuma o papel de pivot da equipa, sendo ele, muitas vezes, o ponto de equilíbrio do coletivo. Wendel parece sentir-se bem no desempenho da função, portanto, ao dia de hoje - e com 10 jornadas para jogar - bem pode dizer-se que a expetativa em torno do brasileiro é grande. Mas inteiramente justificada.

Wendel cresceu nas escolas do Fluminense, mas quando chegou ao Sporting tinha já outros concorrentes de respeito de olho no seu potencial. Os passos que tem dado de leão ao peito despertaram, certamente, mais olhares curiosos, razão pela qual os responsáveis leoninos sabem que o assédio é grande. O contrato até 2023 e os 60 milhões da cláusula dão ao Sporting margem negocial, mas é inegável que Wendel é um dos ativos mais apetecíveis que está em exposição na montra de Alvalade...

B. I.

Marcus Wendel Valle da Silva

Idade: 22 anos

Valor de Mercado: 8 M€*

Jogos: 30

Minutos: 2508

Golos: 2

Assistências: 2

*Fonte: Transfermarkt