O Parlamento, em 2013, através da Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de julho, e o Governo, em 2015, pelo Decreto-Lei n.º 30-A/2015, de 27 de fevereiro, aprovaram a devolução do direito à nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus sefarditas, primeiramente expulsos de Portugal em finais do século XV e que, sucessiva e sistematicamente, foram escorraçados da sua pátria pelas perseguições da Inquisição durante quase 300 anos. A reposição do direito a ser português resulta da confessada intenção de reparação de uma injustiça histórica e é realizada por critérios específicos, adaptados às circunstâncias concretas dos requerentes. Naturalmente, esses requisitos não podem ser comparados com qualquer outra situação de todos os demais que desejem a nacionalidade portuguesa.

Infelizmente, tal não parece ser o entendimento atual de alguns deputados do PS que, no final do mês de abril, propuseram uma alteração à legislação em vigor que arruína os avanços legislativos obtidos em 2013/2015. Depois de um texto justificativo algo confuso e incompleto, com acusações não concretizadas de a lei vigente se ter transformado num “negócio” – sem nunca especificar quem serão os agentes ou beneficiários, se se tratam de operações legais ou à margem da lei, se essa suposta atividade negocial decorre em Portugal ou noutros países - a alteração resume-se ao artigo 6.º, n.º 7, da Lei da Nacionalidade, acrescentando-lhe um novo requisito para os que desejem ser cidadãos no país de onde os seus antepassados foram perseguidos e expulsos: “… que tenham residido legalmente em Portugal pelo período de 2 anos”.

Desenganem-se aqueles que eventualmente julguem esta alteração como uma exigência sem significado relevante. Este novo requisito destrói materialmente o sentido de compensação de uma injustiça antiga que é o apanágio da lei vigente, inutilizando a possibilidade de os descendentes dos judeus sefarditas poderem usufruir da nacionalidade portuguesa.

Não é por acaso que a lei atual não inclui a obrigatoriedade de residir em Portugal. Nunca se pretendeu que os descendentes dos judeus sefarditas fossem constrangidos a viver em Portugal para que lhes pudesse ser devolvido o direito esbulhado aos seus antepassados. Como já foi sublinhado, está em causa uma reparação histórica e moral para com essa parte de ser Portugal, há tanto tempo de nós separada e que em lugares longínquos, séculos após séculos, foi capaz de manter uma língua própria, uma forma distinta de perfazer os rituais religiosos e de conservar os apelidos, a memória e o orgulho da pátria que sempre tiveram como sua – bem como, em tantos casos, as chaves das casas de onde a intolerância e a incompreensão daqueles tempos os forçou a fugir.

Obrigar os descendentes dos judeus sefarditas a residir em Portugal, não apenas dois mas o dobro desses anos, pelo menos (a regularização da situação de residência está a demorar cerca de dois anos a ser despachada), é retirar qualquer consistência aplicativa à lei. É amputá-la do seu significado histórico. É imolá-la, sem razão nem motivos plausíveis, num auto de fé contemporâneo.

E a lei, que agora alguns querem esvaziar, constitui um êxito inegável. Em poucos anos, graças aos seus efeitos, rejuvenesceram as comunidades judaicas portuguesas, abriram-se museus, realizaram-se filmes, nasceram restaurantes e supermercados kosher, deram-se investimentos consideráveis na economia nacional, designadamente no Norte do país, dinamizou-se o turismo, fizeram-se donativos à Torre do Tombo, uma família sefardita doou 50 milhões de euros à Fundação Gulbenkian, entre tantos outros exemplos meritórios. Os descendentes dos judeus sefarditas querem a nacionalidade portuguesa por se reverem nas suas origens, por se orgulharem de terem a nacionalidade de um país moderno, democrático e que tem escapado airosamente ao ressurgimento do antissemitismo que assola tantos outros países dentro e fora da Europa.

O Estado democrático português sempre denotou uma estranha ambivalência na sua relação com os judeus. Por um lado, tivemos as persistentes recusas dos poderes públicos em reconhecer a heroicidade do sacrifício de Aristides Sousa Mendes até que, finalmente, em 1988, um grupo de deputados liderados por Jaime Gama conseguiu a sua reabilitação na Assembleia da República. Resistência semelhante em assumir os erros do passado sucedeu com Artur Barros Basto, expulso do exército em 1937 por ser judeu e não o querer esconder, a quem foi consecutivamente negada a reabilitação póstuma até 2012 quando se conseguiu a aprovação unânime de um relatório nesse sentido na 1.ª Comissão Parlamentar, da autoria de quem escreve estas linhas, e da Resolução n.º 119/2012 (infelizmente, ainda não cumprida).

Foi também isso que se esperava – uma correção histórica dos erros do passado – quando Maria de Belém, Ribeiro e Castro, entre outros, logo acompanhados pela então ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, tomaram a iniciativa de devolver o direito da nacionalidade portuguesa aos descendentes dos judeus afugentados de Portugal há séculos. Voltar a acolher os descendentes dos que outrora foram perseguidos e expulsos consubstancia uma prova de maturidade e tolerância, um ajuste de contas com uma história que agora parecia acabar bem.

Infelizmente, esta intenção de alterar a lei parece seguir no sentido inverso dessas nobres intenções. E sejam quais forem os motivos, mais ou menos iludidos, dos proponentes não seria tarefa impossível a de aprimorar a lei vigente sem distorcer as suas intenções históricas e o seu sentido útil de modo tão completo.

Por exemplo, parece triste e irónico que os autores da pretendida aniquilação material da lei reclamem o exemplo de Espanha, que, em outubro passado, pôs fim à aquisição específica da nacionalidade para os descendentes de judeus espanhóis – pois, ensina-nos a história, para quem dela não recusa retirar lições, que foi precisamente o modelo espanhol aquele que sempre foi invocado para terminar com a tradicional tolerância da coroa portuguesa que conduziu à expulsão dos judeus, em 1496, assim como para estabelecer o Tribunal do Santo Ofício, em 1536. Também não desejo cometer a eventual injustiça de incluir alguns dos proponentes na presente moda de antissemitismo que, à boleia da situação israelo-palestiniana, parece assolar alguns partidos da esquerda europeia, até a tradicionalmente moderada – como lamentavelmente aconteceu com a liderança do Labour inglês por Jeremy Corbyn. Conheço vários dos signatários e sei que isso seria impossível. A democracia portuguesa foi sempre avessa a essas pulsões horrendas e deve-o continuar a ser.

Se o poder legislativo considerar que a lei tem de ser melhorada, nomeadamente no que respeita à “ligação efetiva” a Portugal, tal propósito só pode ser tido como justo e oportuno – mas não é isso que sucede com a alteração agora pretendida que se limita a acrescentar um requisito impraticável à lei, extinguindo-a materialmente. É possível aperfeiçoar a lei atual de modo sensato e ponderado e a Comunidade Israelita do Porto, por exemplo, já elaborou propostas nesse sentido. Analisá-las devidamente e agir com razoabilidade é o que se espera da Assembleia da República, em vez de se precipitar numa alteração que fulmina a lei e que prejudica os interesses e a afirmação de Portugal como país que soube retirar boa vantagem do reconhecimento dos seus erros.

Professor universitário