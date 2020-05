Ontem choveu Sado

Ontem à noite o rio mudou de lugar. Transferiu-se para o céu e caiu de lá em bátegas que ecoavam pela Rua Rui Salema como se ela fosse o Ganges.

E se o Ganges passava na Rua dos Douradores, também pode muito bem passar pela Rua Rui Salema que não fica nada a dever à Rua dos Douradores, embora, segundo creio, não tenha tido douradores.

Quando a chuva cai assim do céu em forma de rio e me acorda durante a noite sinto o embalo daquela música da minha garotice que dizia: “Tomara que chova/Três dias sem parar...”

E é um desejo estúpido porque eu quero mesmo é sol e pegar no Anglia Fascinante e seguir a estrada da Comporta ladeada de pinheiros até ver o mar e falar com Deus. Depois haveria, na esplanada, uma rapariga de pele bronzeada e olhos azuis que me seria ligeiramente familiar. E eu ficaria à procura da palavra certa para lhe dizer de maneira a que ela não fugisse de mim aflita como uma andorinha. E lembrar-me-ia de Vergílio Ferreira: “Se eu soubesse a palavra/a única, a última/e pudesse depois ficar em silêncio para sempre…” Claro! Não há distância mais curta do que a de um silêncio.

