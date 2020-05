Caraíbas. A mais setentrional das Leeward Islands, Território Ultramarino Britânico por designação política, Anguila é como se boiasse entre o Porto Rico e as Ilhas Virgens. O território é minúsculo: 26 quilómetros de comprimento por 5 de largura no seu ponto máximo. A população resume-se a 17.500 pessoas. A capital é The Valley.

O nome de Anguila vem daí mesmo, de onde estão a pensar, da palavra italiana anguila que significa enguia. Dir-me-ão, por outro lado, que os mares das caraíbaas não são o local ideal para proliferarem as enguias que estamos habituados a ver remexerem-se no lodo dos nossos rios, mas Cristóvão Colombo, que foi o primeiro navegador a lá chegar, deu-lhe esse nome por achar que a ilha tinha forma de uma enguia, ou de uma cobra, se quiserem, pelo que também lhe chamam Snake Island.

A história do futebol em Anguila não é propriamente uma aventura de sucesso, mas também ninguém esperaria o contrário.

