Drones nas praias e polícias nos restaurantes

Milhares de pessoas encavalitadas umas em cima das outras tornam as distâncias obrigatórias ditadas pela Direção-Geral da Saúde uma tarefa quase impossível

Não sou, há muitos anos, frequentador de praias cheias. No Algarve, mesmo em pleno agosto, basta-me andar 100 metros para ter os vizinhos mais próximos a uma distância que só com binóculos consigo vê-los. Nas praias da Linha do Estoril e mesmo na Costa da Caparica, à semelhança de muitas no Grande Porto, o cenário é bem diferente. Milhares de pessoas encavalitadas umas em cima das outras tornam as distâncias obrigatórias ditadas pela Direção-Geral da Saúde uma tarefa quase impossível. As realidades são muito diferentes no país – a ilha do Farol não pode ter as mesmas regras de Sesimbra, por exemplo –, mas algumas das medidas anunciadas parecem-me um disparate absoluto: drones para vigiar o excesso de lotação?

