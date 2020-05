Numa altura em que a covid-19 obriga a população a manter o distanciamento social e existe a necessidade de evitar ajuntamentos de pessoas, as cerimónias de celebração do 13 de maio estão a ocorrer de forma diferente.

Pela primeira vez, o recinto do Santuário de Fátima conta apenas com a participação das pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos celebrativos, funcionários do santuário, convidados da área da saúde, dioceses e três peregrinos convidados a representar os fiéis para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Fátima.

A Igreja Católica pediu aos fiéis para este ano acenderem uma vela à janela para celebrarem a data, visto não poderem ir até Fátima e disponibilizou a cerimónia online, no canal de YouTube do Santuário de Fátima, que começou esta quinta-feira às 21h30.

Esta quarta-feira, dia 13 de maio, a emissão começa às 9h00, com o Rosário, a Procissão e Missa e a Procissão do Adeus.