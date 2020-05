Cevher Toktas, futebolista turco do Bursa Yildirim Spor, entregou-se à polícia e confessou ter matado o filho de apenas cinco anos, que se encontrava internado no hospital a recuperar da covid-19.

"Nunca o quis, desde que nasceu. Não sei por que motivo não o queria. A única razão que me levou a matá-lo foi porque não o queria. Não tenho qualquer problema mental", disse Toktas.

Inicialmente, o óbito foi associado a doenças respiratórias provocadas pelo novo coronavírus mas, 10 dias depois do falecimento do menino, o atleta decidiu contar que tinha sido ele o responsável pela morte do filho, que asfixiou em pleno hospital.

"Durante 15 minutos, apertei a almofada sem a levantar, apesar de ele se debater. Só tirei a almofada quando ele parou de se mexer. Depois gritei pelos médicos para afastar quaisquer suspeitas", contou.

Toktas, que chegou a passar pelo principal escalão do futebol turco, em 2009, poderá vir a ser condenado a prisão perpétua.