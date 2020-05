António Costa anunciou, esta terça-feira, que foram distribuídas "mais de quatro milhões de máscaras por mais de 500 escolas” que vão voltar a reabrir na próxima segunda-feira para o regresso às aulas do 11º e 12º ano, uma medida feita através de um "esforço financeiro enorme" por parte do Governo.

Durante uma visita a uma unidade do Exército em Benavente, o primeiro-ministro disse esperar que tanto os alunos como os funcionários se sintam confiantes neste regresso às aulas presenciais.

“Na próxima segunda-feira contamos reabrir as atividades letivas presenciais para os alunos do 11º e 12º ano. Sei bem que quer professores quer alunos e famílias têm natural preocupação de como as escolas os vão acolher e das condições de segurança em cada uma das escolas”, apontou António Costa, que garantiu que a reabertura dos estabelecimentos de ensino será feita "de forma prudente" e "em segurança".

O primeiro-ministro relembrou também que foram tomadas várias medidas para conter a propagação da covid-19 nas escolas, como a redução da carga horária dos alunos e um maior reforço da higienização das salas de aulas e espaços.