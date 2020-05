O campeonato português regressa a 4 de junho, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Recorde-se que o Governo tinha permitido o regresso do futebol profissional (I Liga e Taça de Portugal) a partir do último fim de semana do mês de maio (dias 30 e 31).

A data pretende garantir que todos os estádios da Liga são vistoriados e os testes às equipas são realizados antes do regresso da prova.

Num momento em que faltam disputar 10 jornadas, o FC Porto lidera a prova com mais um ponto do que o Benfica.