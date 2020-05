Foi divulgada, esta terça-feira, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Internacional do Enfermeiro.

O Sumo Pontífice sublinhou a "coragem" dos profissionais de saúde, que diariamente colocam em risco a sua própria vida, sobretudo nos tempos de hoje, em que o mundo se depara com a pandemia de covid-19.

"Diariamente assistimos ao testemunho de coragem e sacrifício dos profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiras e enfermeiros, que, com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, prestam assistência às pessoas afetadas pelo vírus, com risco da própria saúde. Prova disso é o alto número de profissionais de saúde que, infelizmente, morreram no fiel cumprimento do seu serviço", disse o líder da Igreja Católica.

"Rezo por eles - o Senhor conhece-os por nome um a um - e por todas as vítimas desta epidemia. O Senhor ressuscitado conceda a cada um a luz do Paraíso e, às suas famílias, o conforto da fé", acrescenta Francisco.

"Os enfermeiros e as enfermeiras, bem como as parteiras, têm direito e merecem ser melhor valorizados e coenvolvidos nos processos que dizem respeito à saúde das pessoas e da comunidade. Está comprovado que investir neles melhora os resultados em termos de assistência e saúde geral. Portanto, é necessário elevar o seu perfil profissional, fornecendo instrumentos adequados para a sua formação a nível científico, humano, psicológico e espiritual, bem como melhorar as suas condições de trabalho e garantir os seus direitos, para que possam desempenhar com toda a dignidade o seu serviço", pode ainda ler-se.

Criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros, o Dia Internacional do Enfermeiro celebra-se a 12 de maio, uma data que remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.