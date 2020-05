Uma mulher, de 41 anos, foi detida, esta segunda-feira, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), depois de permanecer mais de uma hora à chuva com um bebé despido, em Lisboa.

Em comunicado, a força de segurança explica que a mulher, que estava alcoolizada, foi intercetada pelas 00h15, após passar cerca de uma hora à chuva com um bebé, dentro do “ovo”, despido, e “apenas tapado com uma manta”.

"Verificou-se que se tratava de um bebé com cerca de dois meses, o qual estava completamente molhado e com um choro compulsivo, denotando-se estar com muito frio e fome", acrescenta a mesma nota.

A suspeita negou que estivesse a colocar o menor em perigo, recusando voltar a casa. A polícia acabou por acionar os meios médicos, ao perceber que o bebé estava com frio e, “perante esta situação, a suspeita reagiu de forma agressiva, quase deixando cair o bebé no solo”.

O bebé, que foi retirado à mãe, foi hospitalizado e encontra-se agora em observação, estando livre de perigo. "Face ao perigo atual e iminente para a vida ou de grave comprometimento da integridade física e psíquica do menor, sendo desta forma necessário salvaguardar o seu superior interesse, o mesmo foi retirado à sua progenitora ao abrigo do art.º 91.º, da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo", informa o comunicado.

A mulher também recebeu tratamento hospitalar, mas já teve alta. Fica agora a aguardar notificação para as diligências processuais e é suspeita da prática de um crime contra a vida.