O Infarmed divulgou um alerta, esta segunda-feira, para a existência de testes rápidos de covid-19 falsificados no mercado europeu.

A autoridade aproveitou para avisar que os testes ao novo coronavírus só podem ser disponibilizados por fabricantes e distribuidores autorizados e que não devem ser comprados através da internet.

“Para que possam ser comercializados no mercado europeu, estes testes (que são, do ponto de vista regulamentar, dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) têm de ostentar a marcação CE como símbolo de conformidade com a legislação europeia”, lê-se na nota publicada no site do Infarmed.

No entanto, apesar de apresentarem marcação CE, “tem-se verificado que alguns testes apresentam documentação falsa, documentação técnica incompleta, ou alegações não fundamentadas”, esclarece.

Há também testes que indicam uma utilização não profissional e “que se destinam a autodiagnóstico sem cumprirem a legislação aplicável a essa finalidade”.

O Infarmed deixa o alerta apesar de adiantar que não foi ainda detetada qualquer situação de venda de testes falsificados em Portugal.