O meu pé esquerdo

Como o GREGOR SAMSA do Kafka, em A Metamorfose, foi como se tivesse acordado transformado num enorme escaravelho, tais as voltas que tive de dar sobre mim próprio para sair da cama. Desde os tempos imemoriais de uma jogatana em Leiria, contra a rapaziada do meu querido Vítor Manuel, que meteu um rasgão de ligamentos do tornozelo esquerdo tal que, de vez em quando, o pé se recusa a obedecer-me como deveria na sua condição de pé e se impõe de tal forma dolorosa que nem no chão quer assentar. No fundo, é como a maçã do pai do pobre Gregor que se lhe enfiou pelas costas de inseto e ficou para ali a apodrecer até dar cabo dele, apesar de toda a boa vontade do moço, antes de ser escaravelho, de se dedicar à família e pagar as dívidas da casa paterna.