Obama e o “desastre caótico absoluto” de Trump

Não é segredo que a pandemia e o seu alastrar catastrófico pelos Estados Unidos têm vindo a ser usados como arma de arremesso para atingir o Presidente americano numa altura em que todos pensam já nas presidenciais.

As pessoas adoram as visões do mundo maniqueístas, que colocam os bons de um lado e os maus da fita do lado oposto. Digamos que esta visão das coisas a preto e branco não prima pela subtileza; ainda assim, tem as suas vantagens: separa bem as águas e, claro, não dá muito trabalho... Este fim de semana, o antigo Presidente Barack Obama – que, se ainda não é considerado santo, para lá caminha – veio a terreiro descrever a forma como Trump lidou com a pandemia como “um desastre caótico absoluto”. Não é segredo que a pandemia e o seu alastrar catastrófico pelos Estados Unidos têm vindo a ser usados como arma de arremesso para atingir o Presidente americano numa altura em que todos pensam já nas presidenciais.

