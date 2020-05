Jogadores do FCP insatisfeitos com plano da DGS para o regresso do futebol

Jogadores do FCP insatisfeitos com plano da DGS para o regresso do futebol

FC Porto Twitter Jornal i 11/05/2020 21:55

O regresso do campeonato está previsto para o último fim de semana de maio (dias 30 e 31). Faltam disputar dez jornadas.