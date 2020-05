Os lares e as unidades de cuidados continuados terão de nomear um funcionário responsável pela gestão dos visitantes e todos os encontros de residentes com familiares ou amigos deverão acontecer com marcação prévia, mas a partir da próxima segunda-feira acaba o isolamento e poderão ser retomadas as visitas.

O anúncio é feito pela Direção Geral da Saúde numa norma publicada esta tarde. Todas as pessoas que tenham sintomas sugestivos de covid-19 ou tenham estado doentes nos 14 dias anteriores não poderão fazer visitas e também os idosos que tenham sintomas não poderão receber familiares, lê-se na norma divulgada no site da DGS.

São estes os aspetos gerais a ter em conta:

1. A instituição deve ter um plano para operacionalização das visitas e ter identificado um profissional responsável pelo processo.

2. A instituição deve comunicar aos familiares e outros visitantes as condições nas quais as visitas decorrem.

3. A instituição deve garantir o agendamento prévio das visitas, de forma a garantir a utilização adequada do espaço que lhe está alocado, a respetiva higienização entre visitas e a manutenção do distanciamento físico apropriado.

4. A instituição deve ter organizado um registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto e residente visitado.

5. As pessoas que participam na visita devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos (desinfeção com solução à base de álcool ou lavagem com água e sabão).

6. As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 ou com contacto com um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, não devem realizar ou receber visitas.