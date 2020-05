Foi confirmado o primeiro caso de covid-19 na fábrica da Autoeuropa, em Palmela. De acordo com uma fonte da empresa, citada pelo Dinheiro Vivo, a pessoa infetada trabalhava dentro da fábrica e não era um funcionário da própria Autoeuropa.

O funcionário foi submetido a um teste no passado dia 9, no concelho de Sintra, depois de apresentar sintomas coincidentes com o novo coronavírus e acabou por testar positivo. A pessoa em questão esteve na fábrica no dia 5 e 6 de maio, onde foram cumpridas todas as medidas de segurança para conter a propagação da covid-19, de acordo com uma nota da empresa enviada a todos os funcionários.

A empresa acredita que o contágio aconteceu fora da fábrica e de acordo com a DGS o paciente "é considerado de baixo risco", no entanto, todos os funcionários que estiveram em contacto com o colaborador em causa vão ficar em quarentena e irão realizar um teste de rastreio, tenham ou não sintomas.