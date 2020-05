O antigo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing está a ser investigado por suspeitas de assédio sexual a uma jornalista alemã, Ann-Kathrin Stracke, de 37 anos, avançou a AFP, citando a procuradoria de Paris.

O alegado caso de assédio ocorreu em setembro de 2018. Segundo Ann-Kathrin, o antigo governante, atualmente com 94 anos, apalpou-lhe as nádegas 3 vezes durante uma entrevista, no seu escritório. Depois de ter acabado com a entrevista, a jornalista pediu a Giscard para tirar uma fotografia com toda a equipa. Nesse momento, este aproveitou alegadamente a oportunidade para colocar a mão na cintura de Ann-Kathrin,"descer até as nádegas e permanecer lá".

Ainda no mesmo dia, quando o ex-presidente mostrava fotografias de antigos governantes franceses, a situação voltou a repetir-se. "Tentei afastá-lo, mas não consegui", confessa a jornalista, que diz que até o seu repórter de imagem se apercebeu da situação e tentou ajudá-la, colocando uma cadeira entre a jornalista e o presidente na época para o distrair, mas sem sucesso.

A jornalista apresentou a queixa em março deste ano e mostra-se satisfeita pelo caso estar a ser investigado. "Estou, claro, à disposição da Justiça francesa, para qualquer esclarecimento no quadro deste inquérito. (…) Decidi revelar o meu caso porque acredito que toda a gente devia saber que um antigo presidente francês assediou sexualmente uma jornalista, no caso eu, durante uma entrevista!”, explicou,

Nem o ex-presidente nem o seu advogado comentaram o assunto, de acordo com a AFP.