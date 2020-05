Santiago, a primeira criança na zona Norte a ser internada com covid-19, já teve alta, revelou a mãe nas redes sociais.

Através de uma publicação na rede social Facebook, no dia 23 de abril, Catarina Sousa contou como foi a jornada infernal, uma vez que o filho de um ano e meio foi internado depois de ela e o marido terem recuperado do novo coronavírus.

"Há cerca de 2 semanas eu e o meu marido Pedro Cunha estávamos finalmente a recuperar dos sintomas do COVID-19. Tudo indicava que era a bonança após a tempestade...mas o imprevisto aconteceu: o nosso filho Santiago começou com febre inicialmente baixa (38º, 38,5º) mas após 3 dias chegou quase aos 40 graus! Benuron, Brufen e a febre reaparecia a cada 3/4 horas", começa por escrever.

Seguiram-se três visitas à Pediatria do Hospital S.João até o filho ficar internado.

"Era a 1ª criança na zona Norte a ser internada com COVID-19! 1º testou negativo e depois positivo (mais uma vez cuidado com os resultados negativos porque há muitos falsos negativos!)", alerta.

Após seis dias de internamento, Santiago recuperou da doença, com a mãe a deixar agora um agradecimento público nas redes sociais.

"Os primeiros dias foram muito duros, muita febre, tremores, gemidos (creio que de dor no corpo...). A febre era monotorizada todas as horas do dia e da noite; tensões e saturações inúmeras vezes ao dia, raio x, TAC, análises ao sangue diárias para despistar outros vírus e bactérias. Tudo era torturante para o Santi mas tudo para o bem dele", relata.

"Os fatos "assustadores" de astronauta contrastavam com a simpatia, o carinho e o lado incrivelmente humano de toda esta equipa. Conseguiram aliar o imenso profissionalismo a momentos de descontração para cativar o Santi, e até coreografias do "Baby Shark" e do "Panda" fizeram e cantaram para animá-lo nas horas mais difíceis de colheita de sangue. Seres Humanos que deixam todos os dias o conforto e a segurança dos seus lares, vestindo fatos protectores extremamente desconfortáveis, correndo o risco de serem infectados para nos dar SAÚDE e VIDA!", continua.

"Mais uma vez, num dos períodos mais desafiantes da nossa vida foi o AMOR que venceu! Mais forte que o vírus foi o AMOR! Espero que nunca venham a necessitar deste serviço de urgência mas se acontecer estão nas melhores "mãos" do Mundo! Estes são os HERÓIS", afirma, agradecendo a todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente da pandemia.

"P.S. O GUERREIRO Santiago está finalmente em casa, a recuperar bem, sem sintomas, cheinho de mimo e com muito "mau feitio"", remata.