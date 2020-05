O ator Jerry Stiller morreu, esta segunda-feira, aos 92 anos, por causas naturais.

A notícia da morte do artista, conhecido pela sua participação na série Seinfield, foi confirmada pelo seu filho e também ator, Ben Stiller.

“É com tristeza que digo que o meu pai, Jerry Stiller, morreu de causas naturais. Era um ótimo pai e avô, e o marido mais dedicado”, começou por escrever numa publicação partilhada no Twitter.

“Ele fará muita falta. Amo-te pai”, rematou.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5