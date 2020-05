Pelo menos 19 pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois de um navio de guerra iraniano disparar acidentalmente um míssil contra outro navio, durante um exercício naval do Irão, no Golfo de Oman.

A notícia foi confirmada esta segunda-feira pelas Forças Armadas iranianas, depois de a televisão do estado avançar a existência de apenas um morto.

"No domingo, depois do meio-dia, durante um exercício em que participavam vários navios ao largo do porto de Jask et Chabahar (sudeste), o navio 'Konarak' teve um acidente", indicam as Forças Armadas iranianas, em comunicado, revelando que "há 19 mártires e 15 feridos" e que vai ser iniciado um inquérito para apurar responsabilidades.

Fontes oficiais adiantaram que o navio foi atingido acidentalmente "por fogo amigo".

O navio atingido foi fabricado na Holanda e comprado pelo Irão antes da Revolução Islâmica de 1979.