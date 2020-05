Você sabe lá, Mr. Buster...

Em agosto de 1994, o Benfica estava no Brasil, em São Paulo. O Artur Jorge tinha tomado conta da equipa, o Filipovic e o professor Neca com ele. Tinha bons amigos nesse grupo, desde o presidente, Manuel Damásio, e fiquei com mais um, o Paulo Bento, ainda nos seus recém-feitos 25 anos, acabado de chegar. A Bola fazia uma segunda edição para poder dar aos leitores tudo o que se passara na madrugada portuguesa, eu escrevia até tarde e, depois, ia em busca da noite da cidade, porque é à noite que as ruas me contam histórias. Mergulhava no Bairro do Bixiga e, de repente, São Paulo perdia aquela sua pose nova-iorquina, os topos dos arranha-céus dissolviam-se por entre as banquinhas de cachorro-quente, de pasta, de nhoque, de churrasco, os bares de chorinho ou música caipira de duplas sertanejas. Nessas horas da minha noite esquecia os homens dormindo debaixo dos viadutos que vislumbrava durante o dia.

