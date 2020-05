TAARABT- O rebelde bom

Adel Taarabt é talento, é criação, é risco, é... entusiasmo. É vertigem no jogo. Com todos os defeitos e virtudes que isso transporta para dentro de um campo relvado.

"Will é um rapaz brilhante e tem um grande talento para a matemática. O psicólogo Sean Maguire ajuda-o a formar a sua indentidade e a lidar com as emoções, direcionando-o na vida". Taarabt é Will; Bruno Lage podia muito bem ser o psicólogo. O excerto é retirado da apresentação do filme "O bom rebelde", que valeu a nomeação para um Oscar de Melhor Ator a Matt Damon. Na vida real, este bem pode ser o retrato da carreira de Taarabt no Benfica. Não digo que o marroquino que já merecia o Oscar que Matt Damon falhou, mas Adel Taarabt tem sido (finalmente!) um bom ator.

Longe de ser, ainda hoje, um jogador consensual, é inegável que temos visto, sobretudo esta época, o melhor que Taarabt tem para nos oferecer em campo. Fora dele, se bem se recordam, deixou exemplos que um profissional não pode nem deve dar. Taarabt perdeu muito tempo. Recuperou o orgulho e a forma, mesmo depois de Luís Filipe Vieira ter prometido que não voltaria a vestir a camisola do Benfica. Pela mão de Bruno Lage, o sonho e a aposta de Rui Costa acabaram, no entanto, por tornar-se realidade. Taarabt mudou. E Bruno Lage mudou o "jogo" do marroquino. Ele próprio admitiu isso recentemente.

Adel Taarabt é talento, é criação, é risco, é... entusiasmo. É vertigem no jogo. Com todos os defeitos e virtudes que isso transporta para dentro de um campo relvado. A rigidez dos sistemas retira, muitas vezes, liberdade aos jogadores. O marroquino encontrou algum equilíbrio nas ações, é certo, mas isso nem sempre dá segurança ao jogo coletivo. Acrescenta-lhe, no entanto, mais magia e improviso, mais soluções e melhores decisões. Mas também desequilibra, sobretudo, quando Taarabt abusa da confiança e assume sozinho o destino do jogo. Mania dos predestinados, está bom de ver.

Inegável é que Bruno Lage tinha motivos para acreditar na esperança que Taarabt lhe criou nos treinos. A perspicácia, a ousadia, a teimosia do treinador - a teimosia dos treinadores que é criticada tantas e tantas vezes! - permitiu ao Benfica encontrar no balneário uma solução que, no mercado, custaria alguns milhões de euros. O internacional marroquino, desta vez, não defraudou e continua a merecer figurar entre os jogadores com melhor rendimento no Benfica. Goste-se ou não (e há muitos que não gostam...), a verdade é que Taarabt apresenta credenciais que justificam a aposta de Lage. Falta-lhe, talvez, chegar à àrea com mais intinto de... golo. Mas não se pode ter tudo, certo? Apenas uma observação final: com mais cabeça e menos uns aninhos, imaginem só o "caso sério" que seria...

B. I.

Adel Taarabt

Idade: 30 anos

*Valor de Mercado: 4 M€

Jogos: 33

Minutos: 2382

Golos: 1

Assistências: 3

*Fonte: Transfermarkt