Onde vamos estar daqui a quatro meses?

Faltam quatro meses para setembro. É praticamente o tempo que levamos de covid-19 e basta imaginar onde estávamos há quatro meses para perceber que é impossível fazer previsões a longo prazo.

A polémica em torno da Festa do Avante! parece ter entrado ontem na sua curva descendente com as explicações de Jerónimo de Sousa e a constatação do óbvio: faltam muitos meses até setembro. Ao contrário das outras curvas que preocupam, esta explodiu tão depressa como aplanou. Faltou a profilaxia do bom senso na forma como o tema foi colocado na agenda. Faltam quatro meses para setembro. É praticamente o tempo que levamos de covid-19 e basta imaginar onde estávamos há quatro meses para perceber que é impossível fazer previsões a longo prazo.

