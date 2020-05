Os brasileiros adoram Charles Miller. Afinal, foi ele que veio do colégio que frequentava, em Hampshire, Inglaterra, para trabalhar na São Paulo Railway, desembarcando no dia 18 de fevereiro de 1894 e trazendo na bagagem duas bolas de futebol, um par de chuteiras, um livro com as regras do jogo, uma bomba para encher as bolas e equipamentos usados. E, com isso, abriu as portas para a maior paixão do povo do Brasil.

Em 1955, a Confederação Brasileira de Futebol resolveu organizar um grande torneio em sua homenagem, com jogos disputados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foram convidados o campeão e vice-campeão cariocas (Flamengo e América), o campeão e vice-campeão paulistas (Corinthians e Palmeiras), o campeão uruguaio (Peñarol) e o campeão português (Benfica). Pela primeira vez, os encarnados viajavam até ao Brasil. A prova era um verdadeiro campeonato: jogavam todos contra todos.

