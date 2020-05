Quem me apresentou esta fascinante figura foi o meu companheiro José Cabrita Saraiva que, volta e meia, tira da cartola uns coelhos do género. Desta vez, tratou-se de um anão. Mas calma aí! Não se trata de um anão qualquer. Trata-se de Matthias Buchinger! Assim mesmo, com ponto de exclamação.

O Pequenito de Nuremberga recebeu à nascença a maldição de algum Judas que não fez o trabalho completo. Quando a mãe o deu à luz, em Ansbach, na Baviera, no dia 2 de junho de 1674, demorou tempo a assimilar os defeitos com que viera o seu bebé: não tinha mãos nem pés. E, já agora, praticamente não tinha pernas. Costuma afirmar a ciência que crianças tão deformadas duram pouco. Buchinger esteve-se nas tintas para a ciência: viveu 65 anos. Mas não cresceu. Ou cresceu uma ninharia. Atingiu a sua adulta robustez com 74 centímetros. Daí não passou.

