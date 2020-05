Depois do Vitória de Guimarães ter confirmado este sábado que três jogadores testaram positivo à covid-19, hoje foi o Famalicão a anunciar cinco casos no clube: três atletas e dois membros da estrutura, segundo revelou fonte do emblema nortenho à agência Lusa.

Após conhecidos os resultados, os jogadores famalicenses infetados foram enviados para casa, para ficarem em isolamento.

Recorde-se que Graça Freitas afirmou hoje que, caso os testes às equipas de futebol derem um número elevado de casos positivos de covid-19, terá de ser equacionada pelas autoridades “a avaliação de risco”.

“É uma situação muito complexa, conciliar o retorno da atividade do futebol com regras sanitárias e de segurança. É difícil definir linhas vermelhas. Se os testes feitos às equipas derem um número elevado de pessoas positivas, terá de ser equacionada pelas autoridades de saúde de nível local, regional e nacional a avaliação do risco em concreto”, disse a diretora-geral da Saúde, na conferência diária sobre a evolução pandemia.