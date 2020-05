O presidente do PSD, Rui Rio, deixa aviso de que se a Europa não conseguir responder "com eficácia e força" à retoma da economia "estará numa encruzilhada porque vai crescer a contestação ao projeto europeu".

O líder dos sociais-democratas publicou um vídeo, nas redes sociais do partido, para assinalar o Dia da Europa. E é nessa gravação que deixa os avisos de eventual contestação e os apelos a uma resposta da União Europeia que esteja à altura do momento em quem vivemos.

“Celebrar o Dia da Europa no 9 de maio de 2020 tem uma importância maior do que aquilo que é a celebração tradicional”, uma vez que “este ano a Europa tem um desafio enorme à sua frente”, começou por dizer no vídeo, referindo-se à pandemia de covid-19.

“Perante aquilo que aconteceu ao mundo e em particular à Europa, a Europa está num momento decisivo. Consegue responder com eficácia e com força aquilo que é a retoma da economia europeia – e no nosso caso particular da economia portuguesa – pós-pandemia e a Europa resolve por muitos e bons anos o problema de ceticismo que existe relativamente ao projeto europeu”, sublinhou.

Para Rui Rio, se a resposta não for a adequada “a Europa estará numa encruzilhada porque aí vai crescer a contestação ao projeto europeu”.