A lenda do rock n’ roll Little Richard morreu aos 87 anos.

As causas da morte do músico não foram reveladas, mas sabe-se que Little Richard teve recentemente vários problemas de saúde, incluindo um AVC e um ataque cardíaco.

A informação da morte foi confirmada à Rolling Stone pelo filho fo músico, que foi revelou que "a cauda de morte era ainda desconhecida".



A carreira de Little Richard começou na sua adolescência, na década de 40. Tutti-Frutti, Long tall Sally, Rip it up, Lucille e Good golly miss Molly são alguns dos seus maiores sucessos.