Uma mulher morreu atropelada por um comboio, este sábado, no Barreiro.

O atropelamento ferroviário ocorreu no apeadeiro Barreiro A, junto a um posto de combustível, e cortou a circulação de comboios, segundo o Correio da Manhã.



Para o local foram mobilizados dez elementos dos bombeiros. A PSP está agora a investigr as circunstâncias do atropelamento mortal.