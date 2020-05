Marchesín - "San" Agustín

Marchesín enche a baliza, sabe organizar a linha defensiva e tem facilidade em jogar com os pés, requisitos que encaixam no perfil de guarda-redes que Sérgio Conceição prefere para o estilo de jogo que idealizou.

A sucessão de Iker Casillas abriu lugar a uma discussão pela baliza do FC Porto que, ao dia de hoje, já não divide tanto as opiniões. O drama vivido pelo histórico guarda-redes espanhol há pouco mais de um ano, criou um vazio que Diogo Costa parece poder vir a preencher, muito embora tenha sido no México que os portistas recrutaram um argentino que rapidamente assumiu o risco e a responsabilidade. Com bons resultados.

Marchesín oferece as garantias necessárias e facilmente conquistou o respeito dos adeptos azuis e dos portugueses em geral. Trata-se de um guarda-redes experiente, internacional, com voz de comando e presença na área. Marchesín enche a baliza, sabe organizar a linha defensiva e tem facilidade em jogar com os pés, requisitos que encaixam no perfil de guarda-redes que Sérgio Conceição prefere para o estilo de jogo que idealizou. Não tendo sido fácil, a substituição de Casillas acabou por ser bem resolvida. É verdade que o título honorífico é pertença do espanhol, mas bem pode dizer-se que, dada as cirsunstâncias, "San" Agustín tem sido um digno sucessor de um dos mais emblemáticos guarda-redes da história.

Falámos de Diogo Costa e a exceção para uma referência ao jovem guardião portista justifica-se. Porque era ele quem estava na linha da sucessão e a preparar uma subida à equipa principal sob a aura protetora de Casillas. O que vai acabar por acontecer. Marchesín, até pelo investimento feito (cerca de 8 M€) ganhou posição no imediato, justamente pelas razões já apresentadas, mas o futuro da baliza portista parece estar assegurado. O final inesperado da carreira de Iker Casillas (felizmente recuperado do grave problema de saúde) pode dizer-se que acabou por retardar a confirmação de Diogo Costa, mas o posto de guarda está muito bem entregue, já que Agustín Marchesín confirmou em absoluto as credenciais que já lhe eram reconhecidas e justificou os esforços que levaram à sua contratação.

B. I.

Agustin Federico Marchesín

Idade: 32 anos

Valor de Mercado: 6,8 M€*

Jogos: 35

Minutos: 3150

Golos sofridos: 35

Jogos sem sofrer golos: 14

*Fonte: Transfermarkt