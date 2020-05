Um homem ficou ferido, esta sexta-feira, após ser baleado no abdómen, em Castelo Branco.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o homem, com cerca de 60 anos, foi baleado na sequência de um tiroteio.

O alerta foi dado pelas 21h24.